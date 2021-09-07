Полиция Николаевской области открыла уголовное производство по факту дорожной аварии с участием мэра Вознесенска, который на автомобиле протаранил пассажирский автобус. Об этом сообщает полиция области.

Авария произошла во вторник, 7 сентября, на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. Евгений Величко, находясь за рулем Volkswagen Passat, столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились дети.

По счастливой случайности, ни дети, ни водитель автобуса не пострадали. Детей до приезда полицейских забрали родители. Незначительные ушибы получил лишь сам 32-летний мэр. В салоне автомобиля он находился сам.

Все обстоятельства ДТП, его причины и свидетели устанавливаются. Инцидент квалифицирован по признакам ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, что в Польше в серьезное ДТП попал микроавтобус с украинцами. Наши соотечественники получили различные травмы.