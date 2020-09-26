Об'єдналися і зробили. Жителі маленького містечка на Миколаївщині вирішили самі його прикрасити. Обрали територію в парку і на зібрані гроші висадили там дерева.

Загрібай гарненько, сади. Хорошого притопчуй, щоб корінь тримався.

Єва - одна з найменших учасників суботника. Разом із подругами висаджує розсаду.

Єва, учасниця акції:

Мы садили лаванду, чтобы тут было красиво.

Парк Січової Слави - улюблене місце відпочинку жителів Вознесенська. Зранку тут кипить робота - люди прийшли сім'ями. А ще місяць тому троє ентузіастів лише мріяли про появу в місті нової алеї.

Віталій Возняк, ініціатор акції:

Все почалося зі звичайного бажання створити на пустому місці дещо кращу ситуацію. Висадити сакури. Потім ми дійшли до лаванди, тому що сакури перекривали б наш історичний пам'ятник ротонду. Тому ми вирішили висадити невисокий ярус багаторічної трави.

Поступово охочих долучитися до справи більшало. Загалом гроші пожертвували понад триста містян.

Вікторія Нам, учасниця акції:

Концепция в том, чтобы люди просыпались. Чтоб они коллективно вносили свой вклад и ощущали ценность своего вклада в развитие и создание комфорта города.

Алеєю не обмежилися. За 15 тисяч гривень зробили і триярусну композицію на вході в парк, і закупити обладнання для відеоспостереження.

Денис Міндрул, учасник акції:

Первый ряд - ближе всего к парку. Это самые высокие - можжевельник голубой, второй ряд, немного ниже - туя смарагд, и ближе к тротуару - стелющийся можжевельник.

Это хвойное растение туя смарагд. Сейчас мы его высадим, оно около 50 см. А через год будет прирост около 20 см.

Учасники акції переконані: зробити внесок у благоустрій міста може кожен. Наступного року планують продовжити оновлювати парк. Зокрема, мріють про фонтан.