Жителі Воскресенська власним коштом прикрасили міський парк [ Редактировать ]
Об'єдналися і зробили. Жителі маленького містечка на Миколаївщині вирішили самі його прикрасити. Обрали територію в парку і на зібрані гроші висадили там дерева.
Загрібай гарненько, сади. Хорошого притопчуй, щоб корінь тримався.
Єва - одна з найменших учасників суботника. Разом із подругами висаджує розсаду.
Єва, учасниця акції:
Мы садили лаванду, чтобы тут было красиво.
Парк Січової Слави - улюблене місце відпочинку жителів Вознесенська. Зранку тут кипить робота - люди прийшли сім'ями. А ще місяць тому троє ентузіастів лише мріяли про появу в місті нової алеї.
Віталій Возняк, ініціатор акції:
Все почалося зі звичайного бажання створити на пустому місці дещо кращу ситуацію. Висадити сакури. Потім ми дійшли до лаванди, тому що сакури перекривали б наш історичний пам'ятник ротонду. Тому ми вирішили висадити невисокий ярус багаторічної трави.
Поступово охочих долучитися до справи більшало. Загалом гроші пожертвували понад триста містян.
Вікторія Нам, учасниця акції:
Концепция в том, чтобы люди просыпались. Чтоб они коллективно вносили свой вклад и ощущали ценность своего вклада в развитие и создание комфорта города.
Алеєю не обмежилися. За 15 тисяч гривень зробили і триярусну композицію на вході в парк, і закупити обладнання для відеоспостереження.
Денис Міндрул, учасник акції:
Первый ряд - ближе всего к парку. Это самые высокие - можжевельник голубой, второй ряд, немного ниже - туя смарагд, и ближе к тротуару - стелющийся можжевельник.
Это хвойное растение туя смарагд. Сейчас мы его высадим, оно около 50 см. А через год будет прирост около 20 см.
Учасники акції переконані: зробити внесок у благоустрій міста може кожен. Наступного року планують продовжити оновлювати парк. Зокрема, мріють про фонтан.
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