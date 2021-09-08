У США першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 75 відсотків населення [ Редактировать ]
За щоденним приростом інфікованих коронавірусом Україна нині десята в Європі і 38 в світі.
Загалом за добу на планеті заразилися близько 520 тисяч людей, вісім із половиною тисяч - померли. Лідери за темпами поширення ковіду - США, Індія, Велика Британія, Іран і Туреччина. У США повідомили, що хоча б одну дозу протиковідної вакцини в країні отримали 75% населення.
А Словаччина, Чехія і Австрія вирішили дозволити громадянам колоти по третій дозі. Щоправда додаткові щеплення можна буде зробити через вісім місяців після основних, і спершу вони будуть доступні пацієнтам з групи ризику.
по теме
Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.
2 тисячі 75 випадків Covid-19 зафіксували в Україні минулої доби.
1 356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже 1300 одужали.
Три області - за крок до посилення карантину. Це - Буковина, Львівщина та Вінничина. У цих регіонах - найскладніша ситуація, багато хворих.
Довідки про одужання чи негативного тесту на коронавірус - буде недостатньо.