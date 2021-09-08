Україна десята в ЄС за приростом інфікованих на ковід

За щоденним приростом інфікованих коронавірусом Україна нині десята в Європі і 38 в світі.

Загалом за добу на планеті заразилися близько 520 тисяч людей, вісім із половиною тисяч - померли. Лідери за темпами поширення ковіду - США, Індія, Велика Британія, Іран і Туреччина. У США повідомили, що хоча б одну дозу протиковідної вакцини в країні отримали 75% населення.

А Словаччина, Чехія і Австрія вирішили дозволити громадянам колоти по третій дозі. Щоправда додаткові щеплення можна буде зробити через вісім місяців після основних, і спершу вони будуть доступні пацієнтам з групи ризику.