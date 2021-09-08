Неподалеку от мексиканского курортного города Акапулько произошло землетрясение, магнитудой 7,4 балла по шкале Рихтера. Также подземные толчки почувствовали жители столицы страны Мехико. Об этом сообщает новостное агенство Reuters.

В результате землетрясения отдельные районы Мехико остались без света. При этом в городе не были зафиксированы какие-либо факты разрушений зданий. Такие итоги были подведены после нескольких облетов столицы на вертолете.

Отмечается, что на западном побережье Мексики в штате Герерро была объявлена угроза цунами, такое предупреждение в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США. Известно, что землетрясение привело к оползням и камнепадам на территории штата.

Читайте также, в Тихом океане у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение, магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера. При этом эпицентр землетрясения находится на расстоянии в 995 километрах от города Фангерия, где проживают около 50,9 тысяч человек.

Кроме того, возле Гаити случилось мощное землетрясение, магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера, которое повлекло за собой масштабные разрушения. Подземные толчки произошли на расстоянии 12 километров от населенного пункта Сен-Жан-дю-Сюд. А их очаг находится на глубине 10 километров.

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