В Тихом океане у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение, магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-центр геологической службы Соединенных Штатов Америки.

Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы у Кермадекского архипелага. При этом эпицентр землетрясения находится на расстоянии в 995 километрах от города Фангерия, где проживают около 50,9 тысяч человек.

Отмечается, что очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 километров. В настоящее время информации о разрушениях или угрозы цунами не поступало. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие.

Читайте также, жертвами мощного землетрясения в Гаити стали не менее 300 человек. Мощные подземные толчки в стране привели к разрушению жилых домов, отелей и церквей, премьер-министр страны после подземных толчков объявил чрезвычайное положение в стране на один месяц.

Кроме того, в Грузии произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети на юге страны, гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров, сообщений о разрушениях не поступало.

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