Чем опасен ежедневный душ [ Редактировать ]
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Химик и основатель бренда по уходу за кожей SOS Serum Брюс Грин (Bruce Green) раскрыл опасность ежедневного душа.
Ученый объяснил, что частое мытье с мылом или гелем для душа смывает с эпидермиса кислотную мантию - смесь кожного сала и пота, защищающую от вредоносных микроорганизмов.
Такой процесс может привести к развитию различных заболеваний, таких как псориаз и экзема. Помимо этого, ежедневный душ может нарушить микробиом кожи, который играет жизненно важную роль в защите иммунной системы.
В то же время Грин отметил, что слишком долгое воздержание от принятия ванны приводит к появлению неприятного запаха и закупорке пор омертвевшими клетками кожи. Это, в свою очередь, провоцирует возникновение прыщей.
Эксперт порекомендовал принимать душ один раз в два-три дня. "Людям с высокой физической активностью, конечно, нужно купаться каждый день. Во всех остальных случаях не стоит злоупотреблять частым мытьем", - заключил Грин.
Ранее ученые шокировали заявлением о новом штамме коронавируса.
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