В Киевской области на трассе "Кагарлык-Сущаны", которая находится в Обуховском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погибла пассажирка автомобиля. Об это сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Авария произошла около населенного пункта Мировка. Водитель автомобиля BMW, находясь нетрезвом состоянии, на скорости съехал с дороги и врезался в дерево. Вследствие аварии 28-летняя женщина-пассажир погибла на месте, еще двое находящихся в авто людей, получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что шофер-виновник аварии - не пострадал. Прибывшие на место происшествия патрульные, с помощью драгера, измеряли уровень алкоголя в его организме и прибор показал 1,86 промилле. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения. Виновнику грозит наказание на срок до 8 лет.

Фото: Нацполиция

Читайте также, в Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов. Погиб гражданин Израиля. Водитель автомобиля двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

Кроме того, в Киевской области на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие при участии сотрудника Нацполиции. От травм, полученных в результате аварии, полицейский погиб в медучреждении, не приходя в сознание. Известно, что у офицера остались жена и 4-летний сын.

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