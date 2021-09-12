Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве ходил на тренировки по боксу, однако травма заставила его бросить этот вид спорта и заняться борьбой. Хозяин Кремля вспомнил юность во время общения со спортсменами-олимпийцами, кадры которого показал телеканал "Россия-1".

Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос... Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой.

Напомним, что Владимир Путин - мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" университета Ёнин.

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Президент России также имеет черный пояс по карате. В 2013 году стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо, в ноябре 2014 года международная организация "Кекусин-кан каратэ-до" присвоила Путину восьмой дан "Кекусин-кан".

"Подробности" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский также получил черный пояс по карате.