В воскресенье, 12 сентября, в Харькове проходил третий по счету "Kharkiv Pride 2021". С 12 часов представители секс-меньшинств и сочувствующие начали собираться возле северного корпуса Харьковского национального университета им. В. Каразина.

Участники выстроились в колонны и начали шествие по проспекту Науки, который перекрыли для движения транспорта. С двух сторон участников марша сопровождали полицейские автомобили.

"Мы требуем безопасности и равенства для всех людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности", – заявила известная организатор "Kharkiv Pride 2021" Анна Шарыгина.

Многие участники держали в руках радужные флаги и пришли в одежде с радужными элементами. Участники скандировали: "Надо вакцинацию от дискриминации", "Харьков, Украина - за права человека", "А ну-ка, Харьков, права вместо парков", "Украинская нация, прочь дискриминацию", "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Харьков - для всех, безопасность - для всех".

Марш мирно финишировал возле станции метро "Ботанический сад" около 14:00. Шествие омрачил лишь один эпизод, когда защитник традиционных ценностей с криком "смерть ЛГБТ" вырвал у кого-то радужный флаг. Мужчину моментально оттеснила в сторону полиция.

Напомним, что 28 августа в Одессе ЛГБТ-марш закончился массовой дракой и задержаниями.