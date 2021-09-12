"Надо вакцинацию от дискриминации": в Харькове мирно прошел ЛГБТ-марш (видео) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
В воскресенье, 12 сентября, в Харькове проходил третий по счету "Kharkiv Pride 2021". С 12 часов представители секс-меньшинств и сочувствующие начали собираться возле северного корпуса Харьковского национального университета им. В. Каразина.
Участники выстроились в колонны и начали шествие по проспекту Науки, который перекрыли для движения транспорта. С двух сторон участников марша сопровождали полицейские автомобили.
"Мы требуем безопасности и равенства для всех людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности", – заявила известная организатор "Kharkiv Pride 2021" Анна Шарыгина.
Многие участники держали в руках радужные флаги и пришли в одежде с радужными элементами. Участники скандировали: "Надо вакцинацию от дискриминации", "Харьков, Украина - за права человека", "А ну-ка, Харьков, права вместо парков", "Украинская нация, прочь дискриминацию", "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Харьков - для всех, безопасность - для всех".
Марш мирно финишировал возле станции метро "Ботанический сад" около 14:00. Шествие омрачил лишь один эпизод, когда защитник традиционных ценностей с криком "смерть ЛГБТ" вырвал у кого-то радужный флаг. Мужчину моментально оттеснила в сторону полиция.
Напомним, что 28 августа в Одессе ЛГБТ-марш закончился массовой дракой и задержаниями.
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