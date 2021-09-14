Президент Чехії, Мілош Земан, у лікарні. Очільника країни доправили в Центральний військовий госпіталь. Причину госпіталізації не повідомляють. Раніше Земан кілька разів потрапляв до лікарні задля "відновлювальних процедур".

76-річний президент давно страждає невропатією нижніх кінцівок. Через це цьогоріч на всіх урочистостях він був в інвалідному візку. У тому ж госпіталі, куди доправили Земана, наразі перебуває і колишній президент Чехії. Вацлава Клауса ушпиталили через високий тиск ще в суботу.