П'ятирічна Кіра Зайцева потребує нашої допомоги. Дівчинці поставили діагноз - гострий лімфобластний лейкоз. Допомогти дитині можуть чеські лікарі, для цього рідні дівчинки збирають кошти. До жовтня мають внести передоплату - 60 тисяч євро. Але таких коштів батьки не мають. Тож звертаються до всіх небайдужих по допомогу.

Це Кірин робочий стіл, а ось це кімната Кірочки Зайцевої. Тут її іграшки, світлини та улюблена кішка. Немає тільки дівчинки. Бо вже два місяці кімнатою для п'ятирічної ужгородки є стіни у Київському Охматдиті.

Тут дівчинка проходить перший блок інтенсивної хіміотерапії. У липні маленькій поставили страшний діагноз - гострий лімфобластний лейкоз.

Наталія Бабідорич, дитячий лікар-гематолог:

Це річ котра слава Богу є лікованою тобто перспектива у діточок до 50-80 % досягнення того, що дитина може піти в ремісію. Тобто діти, які мають гострий лейкоз піддаються хіміотереапії, імунотерапії й в кінцевому результаті пересадці кісткового мозку.

Ще в червні мати та рідні дівчинки й не підозрювали, що щось не так. Кіра завжди активна, весела дитина, і якихось ознак хвороби не було.

Марія Зайцева, жителька м. Ужгорода. Мама хворої дівчинки:

Думаєш про реальність, про те, який це діагноз і про це, що це з твоєю дитиною ну, це як страшний сон...

Бабуся дівчинки - неонатолог в Ужгороді, дідусь - дитячий хірург. Щодня рятує десятки дітей та допомогти власній внучці безсилий. Саме він перший помітив, що з Кірочкою щось не так.

Валерій Зайцев, дитячий хірург. Дідусь хворої дівчинки:

Синці були на ніжках у великій кількості, потім з'явилася блідість якась, трошки збільшився животик після дообстеження, яке ми зробили клінічний аналіз крові, де знайшли бласні клітки.

Марія, мама дівчинки оббивала пороги різних клінік. І врешті знайшла порятунок.

Марія Зайцева, жителька м. Ужгорода. Мама хворої дівчинки:

З Чехії вони готові нас прийняти, теж лист прийшов, але вот так вот. Раз і одразу. в них є умова, це аванс. Аванс у розмірі 60 тисяч євро.

Обрали саме Чеську клініку, адже тут обіцяють 90% досягнення ремісії. І при потребі саме в цій клініці зможуть зробити пересадку кісткового мозку. Для лікування Кіри потрібні колосальні гроші, яких родина не має. Тому просять допомоги усіх небайдужих.

Потрібну суму рідні мають назбирати до початку жовтня. Сама ж Кіра, героїчно витримує всі процедури в лікарні. І хоч хімієтерапія вдається в знаки. Маленька продовжує радіти життю. Та мріяти, що скоро на літаку полетить на море.

Ми можемо допомогти Кірі. Для її життя важлива кожна гривня. Реквізити рідних дівчинки ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

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5168 7451 0737 7712 Зайцев Валерій Олексійович - дідусь

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