СБУ викрила інтернет-платформу із продажу наркотиків [ Редактировать ]
На Хмельниччині CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні інтернет-платформ із продажу кокаїну та LSD. Місцеві мешканці щомісячно через закладки збували заборонені речовини по всій території України на мільйони гривень.
У спритників виявили партію наркотиків на понад півтора мільйона гривень, зброю, набої, гроші та засоби зв'язку. Організаторові нарко-бізнесу і двом його поплічникам повідомили про підозру.
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Щоб потрапити до приміщень, силовикам довелося ламати двері. Організаторів мережі вже затримали й провели обшуки за місцем їхнього проживання.
Злоумышленники действовали с помощью мессенджера
Група зловмисників хотіла отримати від місцевого підприємця мільйони гривень. Аби змусити заплатити, чоловіка постійно тероризували.
Пошту, медпункти, магазини, і навіть сільські ради - оббирали вночі.
Аби змусити чоловіка віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини, а також погрожували йому і його родині фізичною розправою.