Організаторові нарко-бізнесу і двом його поплічникам повідомили про підозру.

На Хмельниччині CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні інтернет-платформ із продажу кокаїну та LSD. Місцеві мешканці щомісячно через закладки збували заборонені речовини по всій території України на мільйони гривень.

У спритників виявили партію наркотиків на понад півтора мільйона гривень, зброю, набої, гроші та засоби зв'язку. Організаторові нарко-бізнесу і двом його поплічникам повідомили про підозру.