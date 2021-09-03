В Запорожье 14-летнему мальчику стало плохо во время урока. Подросток пережил клиническую смерть, у него произошла остановка сердца. Об этом сообщил директор областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо.

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Состояние подростка врачи расценивают как тяжелое, он находится в реанимации, сообщила зампредседателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

В данный момент ребенок в реанимации, состояние тяжелое. Врачи обеспокоены, второй случай с похожей симптоматикой. Собираем рабочую группу в состав которой будут входить медики. Тимофей и мальчик который поступил в больницу из одной школы.

Мальчик учится в той же школе, где учился 12-летний Тимофей Дегальцев, которому в конце августа стало плохо в детском лагере под Херсоном. Спасти ребенка не удалось.

Как сообщали "Подробности", что в Херсонской области 15-летняя девочка умерла на сцене детского лагеря. Она выступала на сцене и в какой-то момент потеряла сознание. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось. Врачи констатировали острую сердечную недостаточность.