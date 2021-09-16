В китайской провинции Сычуань произошло мощное землетрясение, в результате которого есть человеческие жертвы. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Таким образом, в результате стихийного бедствия тяжелые травмы получили как минимум 3 человека, а также около 7 тысяч жителей пришлось эвакуировать.

Отмечается, что Китайский сейсмологический центр сообщает, что толчки произошли в уезде Лусянь города Лучжоу, где проживает 4,3 миллиона человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Известно, что сейсмическая активность унесла жизни 3 человек, еще 60 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат. очаг залегал на глубине 15 км, эпицентр находился в 164 км к юго-востоку от районного муниципалитета Китимат.

Кроме того, жертвами мощного землетрясения в Гаити стали не менее 300 человек. Премьер-министр страны после подземных толчков объявил чрезвычайное положение в стране на один месяц, еще 1800 человек получили различные повреждения.

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