Міністерство закордонних справ України заявило протест щодо намірів Росії масово вивозити жителів окупованих територій Донбасу до Ростовської області для участі у виборах до Госдуми. Позиція України залишається непохитною: це буде грубим порушенням норм міжнародного права, а саме голосування офіційний Київ вважатиме нелегітимним.

За словами головного українського дипломата Дмитра Кулеби, саме задля таких дій Федерація припинила дію мандата двох місій ОБСЄ, які працювали на неконтрольованих Україною ділянках кордону.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: