МЗС України протестує проти намірів Росії вивозити жителів Донбасу до Ростову [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ України заявило протест щодо намірів Росії масово вивозити жителів окупованих територій Донбасу до Ростовської області для участі у виборах до Госдуми. Позиція України залишається непохитною: це буде грубим порушенням норм міжнародного права, а саме голосування офіційний Київ вважатиме нелегітимним.
За словами головного українського дипломата Дмитра Кулеби, саме задля таких дій Федерація припинила дію мандата двох місій ОБСЄ, які працювали на неконтрольованих Україною ділянках кордону.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Відсутність цих місій сприяє зусиллям Росії влаштовувати "виборчі каруселі", підвезення виборців для створення ефекту "волевиявлення" людей. Я наголошую, що відповідно до Міжнародного права - єдиний статус, яким володіє РФ в Криму та в окремих районах Луганської та Донецької областей - це держава-окупант.
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