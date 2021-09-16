Украинцы уже в конце сентября смогут сгенерировать и печатать цифровые COVID-сертификаты. Это можно будет сделать на портале "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, COVID-сертификат на портале смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, а также не пользуются приложением "Дія".

Министр также добавил, что сгенерировать COVID-сертификат на портале можно будет в несколько кликов.

"Нужно авторизироваться на портале "Дія". Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированным электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как Дія.Підписом, который можно сгенерировать в приложении "Дія", так и любым другим электронной подписью.

После этого портал отправил запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF.

"Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана", - добавил Федоров.

По словам министра, в конце сентября на портале "Дія" можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации получении двух доз.

"Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Минцифра работает над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинацию. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дія", - добавил он.

Читайте, за минувшие сутки за территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 118 786 человек. За весь период кампании по вакцинации в стране иммунизировали 6 097 685 человек, из них первую дозу прививки получили 6 097 685 украинцев, а полностью вакцинированы 5 009 066 граждан.

Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

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