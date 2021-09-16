Смартфон заряжается до 100% всего за 17 минут Источник: Xiaomi

Xiaomi официально представила новый смартфон в линейке Xiaomi 11 – модель 11T Pro, дебютирующей вместе с системой сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт.

В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, и Xiaomi уверяет, что входящее в комплект зарядное устройство на 120 Вт может зарядить его с 0 до 100% всего за 17 минут.

Между тем, 10-минутная зарядка заполнит аккумулятор на 72%. Это даже быстрее, чем у Mi 10 Ultra Xiaomi, выпущенного в Китае в прошлом году.

Несмотря на схожее название, 11T Pro — это совершенно другой телефон по сравнению с флагманом Mi 11, выпущенным ранее в этом году.

У новинки другой, более квадратный дизайн с пластиковой задней панелью, хотя характеристики схожи: процессор Snapdragon 888 и 108-мегапиксельная камера.

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Экран представляет собой 6,67-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц и разрешением 1080p без изгибов по бокам, в отличие от Mi 11.

Xiaomi также анонсирует два недорогих телефона в диапазоне 11T, но без быстрой зарядки 120 Вт.

11T получил процессор MediaTek Dimensity 1200-Ultra и быструю зарядку 67 Вт, которая заполняет аккумулятор за 37 минут, в то время как 11 Lite 5G NE работает на чипе Snapdragon 778 и с аккумулятором емкостью 4250 мАч, который, по словам Xiaomi, заполняется "во мгновение ока" зарядкой 33 Вт.

Дата официального выхода в Украине не объявлена, но известны цены в Европе:

Xiaomi 11T Pro:

8 ГБ + 128 ГБ — €649

8 ГБ + 256 ГБ — €699

12 ГБ + 256 ГБ — €749

Xiaomi 11T:

8 ГБ + 128 ГБ — €499

8 ГБ + 256 ГБ — €549

Xiaomi 11 Lite 5G NE:

6 ГБ + 128 ГБ — €369

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi избавились от бренда Mi спустя 10 лет. Также ранее Xiaomi развеяли миф о прошивке MIUI 13.