Xiaomi представила смартфон 11T Pro со "сверхзвуковой" зарядкой [ Редактировать ]
Источник: Xiaomi
Xiaomi официально представила новый смартфон в линейке Xiaomi 11 – модель 11T Pro, дебютирующей вместе с системой сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт.
В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, и Xiaomi уверяет, что входящее в комплект зарядное устройство на 120 Вт может зарядить его с 0 до 100% всего за 17 минут.
Между тем, 10-минутная зарядка заполнит аккумулятор на 72%. Это даже быстрее, чем у Mi 10 Ultra Xiaomi, выпущенного в Китае в прошлом году.
Несмотря на схожее название, 11T Pro — это совершенно другой телефон по сравнению с флагманом Mi 11, выпущенным ранее в этом году.
У новинки другой, более квадратный дизайн с пластиковой задней панелью, хотя характеристики схожи: процессор Snapdragon 888 и 108-мегапиксельная камера.
Экран представляет собой 6,67-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц и разрешением 1080p без изгибов по бокам, в отличие от Mi 11.
Xiaomi также анонсирует два недорогих телефона в диапазоне 11T, но без быстрой зарядки 120 Вт.
11T получил процессор MediaTek Dimensity 1200-Ultra и быструю зарядку 67 Вт, которая заполняет аккумулятор за 37 минут, в то время как 11 Lite 5G NE работает на чипе Snapdragon 778 и с аккумулятором емкостью 4250 мАч, который, по словам Xiaomi, заполняется "во мгновение ока" зарядкой 33 Вт.
Дата официального выхода в Украине не объявлена, но известны цены в Европе:
Xiaomi 11T Pro:
- 8 ГБ + 128 ГБ — €649
- 8 ГБ + 256 ГБ — €699
- 12 ГБ + 256 ГБ — €749
Xiaomi 11T:
- 8 ГБ + 128 ГБ — €499
- 8 ГБ + 256 ГБ — €549
Xiaomi 11 Lite 5G NE:
- 6 ГБ + 128 ГБ — €369
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi избавились от бренда Mi спустя 10 лет. Также ранее Xiaomi развеяли миф о прошивке MIUI 13.
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