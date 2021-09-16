Прорив української медицини. У Черкасах - уперше в Україні - провели успішну операцію з пересадки кісткового мозку від неродинного донора. Першою пацієнткою стала 19-річна Еліна Торопенко.

Дівчина два роки боролася з лейкемією, а її родина по всьому світу збирала гроші на операцію за кордоном. Та кошти - не знадобилися. Як українські трансплантологи рятують життя - далі.

На даний час я знаходжусь на трансплантації кісткового мозку, я не відчуваю ніякого дискомфорту, ні болю...

Це відео 19-річна Еліна записала під час першої в Україні дорослої трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Її провели в Черкаському онкологічному диспансері. Хоча сама операція тривала трохи менше як годину, їй передувала майже двомісячна підготовка та пошуки донора. Весь цей час дівчина була між життям і смертю, адже гематологам довелося фактично "вбити" її власний кістковий мозок.

Олена Лук'янець, завідувачка відділення гематології Черкаського обласного онкологічного диспансеру:

Якщо після звичайної хіміотерапії кістковий мозок відроджується, то після так званого кондиціювання - він гине для того, щоб звільнити для нового, здорового кісткового мозку, де будуть здорові клітини.

Донором для Еліни погодився бути громадянин Німеччини, його клітини дівчині підійшли найбільше. Ще місяць після пересадки лікарі стежили за здоров'ям пацієнтки, і ось зараз їй нарешті дозволили вийти з палати й зустрітись із мамою.

Щастю пані Наталі немає меж. Два роки вона з лікарями боролася за життя своєї доньки - в Еліни діагностували лейкоз. Численні хімії результатів не дали. Єдиний порятунок - термінова пересадка кісткового мозку.

Наталя Торопенко, мати Еліни:

Як ми узнали, що нам потрібна пересадка і в Україні її ніде не роблять, ми почали збиратися за кордон тому, що треба якось спасати дитину в Туреччині, скажімо так, за пересадку кісткового мозку, безпосередньо пересадка - 105 тисяч доларів, кожен додатковий блок хімії - 30 тисяч доларів і обстеження - 9.

Медики кажуть: ця операція в Черкасах - справжнє диво, цілий ланцюжок збігів: і ухвалення закону про трансплантацію, і збільшення фінансування, і закупівля необхідного обладнання.

Щоб не вивчились тут лікарі цьому всьому, бо стажувались за кордоном, щоб з нами не працювали інші медичні установи... Нічого б не було.

Дива не сталося б і без донорів. Роман Куць - один із тих, завдяки кому донорський кістковий мозок вчасно привезли в Україну. У галузі трансплантацій наша держава відстає від країн ЄС років на 10-20,- каже чоловік. І з банком донорів у нас справжня проблема. Зараз цей реєстр налічує лише п'ять тисяч людей, тоді як у тій же Німеччині - понад мільйон

Роман Куць, керівник українського реєстру донорів кісткового мозку:

Знайти донора для українця серед українців - це набагато легше, аніж знайти донора для українця серед країн Африки тому, що ми генетично більш споріднені між собою, як нація, яка проживала дуже довгий час на одній території.

Операція з пересадки коштувала майже два з половиною мільйони гривень. Та родина Еліни - не заплатила ні копійки. За законом, такі трансплантації для українців безплатні. На наступний рік міністр охорони здоров'я вже проанонсував збільшення фінансування на такі операції.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

І нас наступний рік в бюджеті, який вчора проголосував уряд є збільшення суми коштів до понад 750 мільйонів гривень саме на проведення трансплантацій в Україні, плюс ми додатково заклали до 280 мільйонів гривень, щоб закупити лабораторне обладнання і створити нові лабораторії.

Дмитро Коваль, генеральний директор спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації":

Ми працюємо над тим, щоб збільшувалась кількість закладів, де можна надавати таку медичну допомогу. Ми пам'ятаємо, що Львів, Харків, Одеса славилися таким лікуванням і зараз працюємо над тим, що відновлювались такі види лікування в цих містах.

А для Еліни боротьба із лейкозом ще не завершена. За станом її здоров'я лікарі ретельно стежитимуть ще пів року, аби остаточно переконатися, що пересаджений кістковий мозок почав повноцінно виконувати свої функції.