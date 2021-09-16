Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Группа будет заниматься наработкой предложений по "Северному потоку-2".

Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.

Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко;

министр энергетики Герман Галущенко;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

министр юстиции Денис Малюська;

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

посол в США Оксана Маркарова;

посол в Германии Андрей Мельник;

вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;

замглавы ОП Юлия Свириденко;

замглавы ОП Андрей Сибига.

По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".