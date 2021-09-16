Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Группа будет заниматься наработкой предложений по "Северному потоку-2".
Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.
Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.
Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко;
- министр энергетики Герман Галущенко;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- министр юстиции Денис Малюська;
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- посол в США Оксана Маркарова;
- посол в Германии Андрей Мельник;
- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;
- замглавы ОП Юлия Свириденко;
- замглавы ОП Андрей Сибига.
По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.
4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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