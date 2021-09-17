Найстарішим деревам світу загрожує пожежа [ Редактировать ]
Найстаріші дерева світу опинилися під загрозою. Парку секвой у Каліфорнії загрожують лісові пожежі, які вирують на території штату.
Аби вберегти унікальні рослини, рятувальні загони обгорнули стовбури дерев спеціальними протипожежними ковдрами. Втім, біологи твердять, що вогонь насправді не такий уже і страшний для дерев, яким вдалося виживати приблизно 2,5 тисячі років.
Найцінніша та найбільша секвоя світу має назву "Генерал Шерман". Дерево заввишки 84 метри. Йому приблизно від 2300 до 2700 років. Пожежу, що загрожує заповіднику з секвоями, спровокувала блискавка. Зараз полум'я приборкують 350 рятувальників.
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