У Росії почалися вибори в Держдуму. І триватимуть вони - три дні, до неділі включно. Про це говорили сьогодні й на засіданні українського Радбезу.

Адже цього разу, окрім жителів анексованого Криму, до "волевиявлення" залучають жителів окупованого Донбасу! Пів року тому Федерація почала там активно роздавати російські паспорти. І зараз - українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці в Ростов.

Україна висловлює рішучу ноту протесту. Вітчизняне МЗС закликає міжнародну спільноту не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях України, а також розширити санкції проти Росії.