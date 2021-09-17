В Сумской области в поселке Поповка произошло отравление детей и работников одного из учебных заведений. Сейчас проводится расследование инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Вспышка заболевания острой кишечной инфекцией произошла среди учеников и работников Поповского заведения общего среднего образования I-III ступеней.

С характерными симптомами за медицинской помощью обратился 31 человек, из которых 26 детей и 5 взрослых. Степень течения заболевания - легкий, поэтому все заболевшие находятся на амбулаторном лечении с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция? COVID-19?".

С пятницы, 17 сентября, отдел образования Поповского сельского совета принял решение перевести учеников школы на дистанционное обучение.

Для установления причин Госпотребслужба в Сумской области начала санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований и инспектирования пищеблока заведение.

Читайте также, в заведениях среднего образования по всей территории Украины начнутся обследования работников на золотистый стафилокок. Такое решение продиктовано тем, что в школе города Хмельницкий случилось массовое отравление детей.

Кроме того, в Ивано-Франковской области произошел случай массового отравления. В результате инцидента в медучрежедния доставили 13 человек, 12 из которых - дети, все произошло в одном из частных домов на на Яремчащине.

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