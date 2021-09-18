По состоянию на субботу, 18 сентября, на территории Украины 10 регионов не соответствуют "зеленой" зоне карантина по показателю госпитализаций при том, что вся страна сейчас находится в "зеленой" зоне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, норма динамики общего количества госпитализаций в настоящее время составляет не более 50%.

Отмечается, что сейчас этот показатель не соответствует норме, а следовательно повышен в таких регионах:

Винницкой области - 66,3%;

Днепропетровской области - 69,0%;

Закарпатской - 65,9%;

Луганской области - 71,5%;

Львовской - 68,6%;

Николаевской - 105,1%;

Ривненской области - 82,5%;

Сумской области - 56,7%;

Харьковской - 59,0%;

Хмельницкой - 51,3%.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали 6234 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 331 540 инфицированных COVID-19, наибольшее количество заболевших находится в 5 регионах.

Кроме того, в настоящее время Украина "погрузилась" в период эпидемии ОРВИ, в связи с чем в стране будет увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Процесс, который сейчас происходит, является неотвратимым, однако страна оказалась готовой к такой непростой ситуации.

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