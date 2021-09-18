На территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали 6234 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 331 540 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 2 226 629 граждан (1499 - за минувшие сутки), а также от болезни умер 54 651 украинец (101 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Харьковской области (761), Львовской области (585), Днепропетровской области (434), Киеве (416) и Одесской области (399). За 24 часа методом ПЦР протестировали 34 420 человек, методом ИФА - 7942, а также экспресс-тестами - 30 569.

Читайте также, в настоящее время Украина "погрузилась" в период эпидемии ОРВИ, в связи с чем в стране будет увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Процесс, который сейчас происходит, является неотвратимым, однако страна оказалась готовой к такой непростой ситуации.

Кроме того, для защиты страны от коронавирусной инфекции потребуется, по меньшей мере, 24 миллиона вакцинированных. Сделать прививку от COVID-19 должно сделать все взрослое население страны, при этом в настоящее время иммунизированы лишь 5 миллионов, что составляет 20% от нужного.

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