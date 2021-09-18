Скандал у міжнародному альянсі: Франція відкликала послів із США та Австралії [ Редактировать ]
Міжнародний скандал із субмаринами. Франція відкликала послів із США та Австралії. Париж обурений діями Канберри, яка розірвала контракт із будівництва підводних човнів.
У французькому МЗС це вважають неприйнятною поведінкою для союзників, тож проведуть консультації з дипломатами. Нагадаю, США, Велика Британія та Австралія створили альянс. У його межах країни обмінюватимуться передовими технологіями. Першою ініціативою стане створення атомних підводних човнів для Австралії. Остання відмовилася від контракту з Парижем, що і спровокувало скандал.
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