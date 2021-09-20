У Києві провели виставку котів-безхатьків з різних притулків України [ Редактировать ]
"Подаруй їм дім". У Києві відбулася виставка безпритульних котів. На ній показали безпородних тварин на будь-який смак. У кожного з пухнастиків своя трагічна історія. Скільком вдалося віднайти нові домівки - розкаже Марина Глущенко.
Чорні, білі, великі і малі. Майже дві сотні котів-безхатьків з різних притулків України зібрали в одній виставковій залі. Мета заходу - допомогти пухнастикам знайти своїх господарів.
Ірина Тацій, організаторка виставки "Подаруй мені дім":
Когда стоял вопрос о том, каких животных завозить на выставку и в каком количестве, мы старались ориентироваться на то, чтобы помочь более старшим животным, которые уже давным-давно сидят в приютах.
Ось цю кішечку знайшли в літню спеку майже неживою. Її звати Фані. Вона стерилізована, щеплена, тож цілком готова переїхати до нових господарів.
А це - Куколка. Їй пощастило врятуватися від рук шкуродера. Вона - одна з тих, хто вже багато років шукає свій дім.
Під час виставки понад сімдесят чотирилапих змогли знайти свої нові домівки. Одного з них забрала пара - Микола та Олена. Кажуть, давно хотіли прихистити пухнастого друга.
Микола, відвідувач виставки:
Увидели объявление о том, что здесь будет мероприятие и решили, что время настало, можно забрать. Хочется, чтобы у них было тепло и уют, забота. И я думаю, что это как раз тот случай, когда можно завести домашнего питомца и сделать какое-то благо.
Стати новим власником чотирилапого просто. Достатньо заповнити спеціальну форму. Проте, не всім безпритульним тваринам вдається знайти своїх господарів.
Ірина Тацій, організаторка виставки "Подаруй мені дім":
К сожалению, в Украине, в городе Киеве, улицы переполнены этими животными и какой-то особой программы по стерелизации..то есть, она существует, но оно движется все очень медленно. Власти конечно же пытаются сделать, но это не те темпы, на которые мы рассчитывали. Поэтому, в любом случае, каждый день на улице оказывается сотня животных.
Незабаром зима, тож організатори закликають не зволікати і встигнути врятувати від холоднечі хоча б одного вуличного кота.
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