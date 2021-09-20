На Львівщині стартували міжнародні військові навчання "Репід Трайдент-21" [ Редактировать ]
В Україні стартували міжнародні військові навчання - "Репід Трайдент-2021". Майже шість тисяч армійців із 15 країн тренуватимуться на Яворівському полігоні на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польсько-української бригади. Триватимуть маневри до першого жовтня.
Владислав Клочков, керівник навчань Rapid Trident-2021, бригадний генерал Збройних сил України:
Основною метою навчань є - показати всьому світові. Що Україна не одна, ми маємо союзників, партнерів, які готові стати з нами до боротьби.
Майкл Хансон, керівник навчань Rapid Trident-2021, полковник армії США:
Ми тут для того, щоби налагодити партнерські відносини. Кожен сценарій, який ми застосовуємо, завжди заснований на реальних і потенційних загрозах. Неважливо, яка загроза і звідки вона надходить, ми не розглядаємо конкретних гравців, це просто загальні загрози, з якими може стикнутися будь-яка держава, що намагається захистити свій суверенітет.
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Так десантники умовно штурмують будівлі в населеному пункті поблизу адмінкордону з окупованим Кримом. За легендою, їх захопили диверсійні групи противника.
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