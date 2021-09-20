Президент України проведе кілька двосторонніх зустрічей у Нью-Йорку [ Редактировать ]
Згуртувати більше підтримки для України. Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів.
Президент візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН. У Нью-Йорку в нього заплановано кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з генсеками ООН і НАТО. А в ніч на четвер за київським часом Зеленський виступить з трибуни Генасамблеї.
Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент хоче консолідувати міжнародну підтримку нашої держави для протидії російській агресії, залучення інвестицій та боротьби з пандемією.
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Борт номер один уже вилетів до Нью-Йорка. У глави держави заплановано кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з генсеками ООН і НАТО.
Володимир Зеленський удруге за останні тижні має вилетіти до Сполучених Штатів. Але цього разу курс не на Вашингтон, а на Нью-Йорк.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отправится в США 20 сентября
Участь у Генасамблеї візьме й українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, - повідомило українське представництво при ООН.
Попри карантинні обмеження, сесія запланована в живому форматі оффлайн.