Зеленський зустрінеться з генсеками ООН та НАТО

Згуртувати більше підтримки для України. Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів.

Президент візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН. У Нью-Йорку в нього заплановано кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з генсеками ООН і НАТО. А в ніч на четвер за київським часом Зеленський виступить з трибуни Генасамблеї.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент хоче консолідувати міжнародну підтримку нашої держави для протидії російській агресії, залучення інвестицій та боротьби з пандемією.