На территории Таиланда приняли решение разрешить проведение вакцинации от коронавирусной инфекции альтернативным способом - не внутримышечно, а под кожу. Об этом сообщает новостное агенство Reuters.

Глава Министерства здравоохранения страны Анутины Чарнвиракулы, новый метод медики начали изучать в августе 2021 года. Его можно использовать для пяти внутрикожных инъекций. Таким способом планируется иммунизировать большее количество населения страны.

Отмечается, что в настоящее время в Таиланде наблюдается нехватка вакцин, поэтому и решили обратиться к такому нетрадиционному методу инъекций. Сейчас лишь 21% населения страны из около 72 миллионов граждан прошли полный курс вакцинации.

Читайте также, вакцина от коронавирусной инфекции, производства американской компании Moderna, способна эффективно защищать людей от госпитализации с COVID-19. В масштабных исследованиях принимали участие 3600 человек, которые были госпитализированы в 21 больницу на территории 18 штатов по всей стране.

Кроме того, Украина реально может вакцинировать от COVID-19 более 70% населения. Но на сегодня нужно сосредоточиться не на показателях, а на охвате целевых групп риска, в европейском регионе в группе 60+ уже вакцинировано более 70% населения.

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