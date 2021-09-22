Тепер в українців з'явився шанс зробити довгоочікувану операцію, не виїжджаючи за кордон, у провідних вітчизняних лікарів і цілком безоплатно.

В Україні вперше провели трансплантацію серця дитині. Оперували у Львові. Серце отримав 13-річний хлопець, стан якого був критичним. Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. А іншого підлітка нещодавно врятували у столичному "Охматдиті". Йому пересадили нирку. Про трансплантації, які стали доступнішими в Україні після змін до законодавства - далі.

Сім років тому в Дмитра почались проблеми з нирками. Його життя залежало від процедур гемодіалізу. Прооперувати погодилась білоруська клініка, однак через пів року донорська нирка відмовила. Рятувати підлітка взялись у київському "Охматдиті".

Ольга, мама Дмитра:

Ми не опускали рук. Я бажаю кожному, щоб не опускали рук, надіялися. Я радію, що в нас в Україні почали робити трансплантацію, що є цей шанс спасати своїх дітей, тому що вони дуже хочуть жити.

Донором для Дмитра стала дівчина, яка померла внаслідок черепно-мозкової травми. Після констатації смерті її батько підписав згоду на донорство органів.

Володимир Жовнір, генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит":

Дуже важко ухвалити рішення про смерть головного мозку в родича, якщо в людини немає прижиттєвої згоди стати посмертним донором. Дуже важко вирішитись на забір органа. Ну от законотворці не тільки зробили законні підстави для забору органа...

Сьогодні Дмитра вже виписують. Після операції минуло лише два тижні. Хлопець почувається добре і вже будує плани на майбутнє.

Хочу стрибнути з парашута. Круто це!

Від початку березня в "Охматдиті" провели 10 трансплантацій нирок дітям. З яких половина - від родинних донорів, а п'ять - від посмертних.

Олег Годік, хірург-трансплантолог Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит":

Шлях до 10 трансплантації був тернистий. Ми розпочали його наприкінці 17-го року. Наша команда ухвалила рішення, що спочатку ми будемо навчатися і навчалися в провідних країнах світу. Завдяки новому закону, який почав діяти із січня місяця цього року, нам вдалося розпочати цю програму органної трансплантації у дітей в "Охматдиті".

Тепер в українців з'явився шанс зробити довгоочікувану операцію, не виїжджаючи за кордон, у провідних вітчизняних лікарів і цілком безоплатно.