Виверження вулкану на канарському острові спричинило масову евакуацію жителів [ Редактировать ]
183 будинки зруйновано на канарському острові Пальма внаслідок виверження вулкану. Магму відкидає на сотні метрів. Вона поглинає все на своєму шляху. Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одне з шосе - рух дорогою перекрили.
Покинути свої домівки змушені 6 тисяч місцевих жителів. Про постраждалих не повідомляють. Це перше за останні півстоліття виверження на Канарах. Міністр туризму Іспанії заявила: "це чудове видовище природи". Мовляв, треба зробити катастрофу туристично привабливою й отримати вигоду. За ці слова чиновниця втрапила у скандал - її розкритикували опозиційні політики та ЗМІ.
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