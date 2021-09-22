Евросоюз требует запретить зарядки Apple [ Редактировать ]
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Европейская комиссия в четверг представит законопроект для унификации зарядных устройств для мобильных телефонов, планшетов и наушников. Инициатива наверняка серьезно ударит по Apple, которая не спешит отказываться от проприетарного порта Lightning.
Как сообщает The Telegraph, исполнительная власть Европейского союза и законодатели ЕС настаивают на создании общего зарядного устройства уже более 10 лет, заявляя, что такое решение будет лучше для окружающей среды и более удобным для пользователей.
Зарядки для планшетов и смартфонов будут универсальными
Комиссия также хочет, чтобы зарядки можно было купить отдельно от смартфонов и других портативных устройств – именно поэтому некоторые производители уже перестали вкладывать их в комплекте.
Apple, чьи iPhone заряжаются от кабеля Lightning, заявила, что правила, заставляющие соответствовать одному типу разъемов, могут сдерживать инновации, создавать массу электронных отходов и раздражать потребителей.
Большинство устройств на базе Android сейчас заряжаются через распространенные разъемы USB-C.
Согласно исследованию Комиссии 2019 года, половина зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в 2018 году, имели разъем USB micro-B, в то время как 29% имели разъем USB-C и 21% – разъем Lightning.
Какой разъем Еврокомиссия хочет установить в качестве универсального, не сообщается.
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