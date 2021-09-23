У Штатах невідомий обстріляв автобусну зупинку: один підліток помер у лікарні [ Редактировать ]
В американському місті Луїсвіл невідомий обстріляв автобусну зупинку, де були школярі.
Двох підлітків ушпиталили, один з них помер у лікарні.
Діти саме чекали транспорту, коли невідомий відкрив вогонь з машини, яка проїжджала повз. Нападника досі розшукує поліція.
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