В четверг, 23 сентября, под Верховной Радой произошла потасовка. Участники акции SaveФОП устроили столкновения с силовиками. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Все началось, когда лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде. Его задержали правохранители.

Остальных ФОПов оттеснили силовики.

Акция началась в 9 утра, так как в Раде запланировано внеочередное заседание, на котором рассмотрят правки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс.

Участники митинга просят эти правки поддержать.

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Кроме того, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5559 о повышении размера денежного перевода, который не подпадает под финансовый мониторинг. Возможность перевода в 4999 грн, а не в 5000 грн создает неудобства и для клиентов, и для банков.

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