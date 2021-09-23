Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців.

Статистика поширення Ковіду в Україні погіршується. За минулу добу - 7 тисяч 866 нових заражень. Найбільше - на Харківщині, Львівщині, Донеччині та в столиці.

Ушпиталили за добу майже дві тисячі хворих. Померли від ускладнень 123 пацієнти. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців.