Ковід в Україні: статистика захворюваності стрімко погіршується [ Редактировать ]
Статистика поширення Ковіду в Україні погіршується. За минулу добу - 7 тисяч 866 нових заражень. Найбільше - на Харківщині, Львівщині, Донеччині та в столиці.
Ушпиталили за добу майже дві тисячі хворих. Померли від ускладнень 123 пацієнти. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців.
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