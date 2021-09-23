В городе Хмельницкий сотрудники полиции задержали педагога, который работал в одной из среднеобразовательных школ города и продавал наркотическое вещество амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, учитель занимался реализацией запрещенных веществ наркозависимым гражданам во время перемен. Злоумышленник был задержан во время очередного сбыта веществ. В ходе обысков у 38-летнего преподавателя изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, мобильный телефон, устройства для употребления наркотиков.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении, а также избрании меры пресечения. Сейчас ему грозит 10-летний тюремный срок по статье о незаконном обращении с наркотическими средствами.

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Кроме того, у жителя Николаевской области обнаружили более 40 килограммов каннабиса. Общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 8 млн гривен, злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УК. Санкция предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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