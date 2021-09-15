На территории Украины прошла спецоперация Службы Безопасности по поимке банды, торговавшей наркотическими веществами с помощью мессенджера Telegram. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В течение месяца злоумышленники сбывали в различные уголки страны такие наркотики, как кокаин, амфетамин, LSD, A-PVP, а также каннабис. Telegram-каналы, где распространялись вещества были зарегистрированы на различные мобильные номера, принадлежащие иностранным операторам связи. Бандиты раскинули свои сети в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях.

Отмечается, что Люди, которым отправляли "товар", находили его в форме так называемых "закладок". При этом "клиенты" рассчитывались за наркотики с помощью криптовалют либо же электронных систем оплаты. Известно, что ежемесячный оборот банды составил миллионы гривен. Правоохранители провели обыски у бандитов и изъяли вещественные доказательства. Всем злоумышленникам объявили о подозрении.

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Кроме того, в Киевском следственном изоляторе разоблачили схему доставки и сбыта наркотиков. Правоохранители с целью документирования преступной деятельности провели ряд оперативных закупок наркотических средств, фигуранты уголовного производства задержаны непосредственно во время очередного сбыта веществ.

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