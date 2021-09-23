Из столицы Афганистана Кабула были эвакуированы в Украину почти 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственного управления разведки Министерства обороны страны.

Во время переговоров по поводу эвакуации были задействованы дипломаты из Украины, Пакистана, Катара, Турции, а также, непосредственно, Афганистана. В итоге в четверг, 23 сентября, они успешно завершились.

В очередной раз Украина продемонстрировала свою решимость в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались.

Отмечается, что вследствие достигнутых договоренностей из Кабула был отправлен гражданский самолет, на борту которого находится сотня человек. Известно, что воздушное судно должно приземлиться в аэропорту Киева в течение 24 чалов.

Читайте также, по количеству эвакуированных из Афганистана людей Украины - восьмая среди европейских стран. И это при том, что там не находился миротворческий контингент страны, украинские борта вывезли из Кабула 700 человек.

Кроме того, аэропорт афганской столицы Кабула возобновил свою работу для совершения авиарейсов внутри страны, технические группы из Катара и Турции прибыли в Кабул по приглашению талибов для открытия воздушных ворот Кабула.