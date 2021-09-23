Из Украины в Германию проложат "водородный коридор" - СМИ [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Компании - операторы газотранспортных систем Чехии (Net4Gas), Словакии (Eustream), Германии (OGE) и ГТС Украины планируют создать "водородный коридор" из Украины, проходящий через Центральную Европу в ФРГ. Об этом сообщает "Чешское телевидение", передает ТАСС.
Инициатива получила название "Центральноевропейский водородный коридор". С его помощью планируется перекачивать из Украины в Западную Европу экологически чистый водород. Стоимость проекта, находящегося в стадии начальной разработки, не сообщается.
Водородный коридор, который из Украины в Германию должен пройти через территорию Чехии и Словакии, планируется создать с использованием элементов действующих газотранспортных систем четырех стран. Предполагается прокладка новых трубопроводов и строительство компрессорных станций.
По данным чешских СМИ, производство водорода в Украине за следующие 15 лет - к 2035 году - должно увеличиться до 5,5 млрд кубометров в год.
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