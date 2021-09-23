Компании - операторы газотранспортных систем Чехии (Net4Gas), Словакии (Eustream), Германии (OGE) и ГТС Украины планируют создать "водородный коридор" из Украины, проходящий через Центральную Европу в ФРГ. Об этом сообщает "Чешское телевидение", передает ТАСС.

Инициатива получила название "Центральноевропейский водородный коридор". С его помощью планируется перекачивать из Украины в Западную Европу экологически чистый водород. Стоимость проекта, находящегося в стадии начальной разработки, не сообщается.

Водородный коридор, который из Украины в Германию должен пройти через территорию Чехии и Словакии, планируется создать с использованием элементов действующих газотранспортных систем четырех стран. Предполагается прокладка новых трубопроводов и строительство компрессорных станций.

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По данным чешских СМИ, производство водорода в Украине за следующие 15 лет - к 2035 году - должно увеличиться до 5,5 млрд кубометров в год.

Как сообщали "Подробности", Европарламент инициирует расследование против "Газпрома" из-за рекордных цен на газ.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.