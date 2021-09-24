Ковід у світі: Португалія послаблює карантинні обмеження [ Редактировать ]
Понад 510 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу.
Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли. В Ізраїлі посилили карантинні обмеження - невакцинованим учителям заборонили викладати, навіть віддалено.
Таке ж правило діятиме і для вихователів дитячих садків. А в Португалії карантинні обмеження послаблюють. В країні вперше за півтора року відчинять нічні клуби та бари. Проте, тільки для щеплених громадян. Їх у Португалії майже 84 відсотки.
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