Понад 510 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу.

Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли. В Ізраїлі посилили карантинні обмеження - невакцинованим учителям заборонили викладати, навіть віддалено.

Таке ж правило діятиме і для вихователів дитячих садків. А в Португалії карантинні обмеження послаблюють. В країні вперше за півтора року відчинять нічні клуби та бари. Проте, тільки для щеплених громадян. Їх у Португалії майже 84 відсотки.