За минувшие сутки, 23 сентября 2021 года, в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди заболевших - 849 детей и 137 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали - 2 060 человек,

умерли - 140,

выздоровели - 2 415.

За сутки протестовали более 80 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

в Харьковской - 948,

в Днепропетровской - 889,

во Львовской - 715,

в Одесской - 622,

в Донецкой -602.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 379 483 человек;

выздоровело - 2 240 388 человек;

летальных исходов - 55 424;

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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