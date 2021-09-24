Коронавирус в Украине: зафиксировано рекордное заражение с апреля [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 23 сентября 2021 года, в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Среди заболевших - 849 детей и 137 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали - 2 060 человек,
- умерли - 140,
- выздоровели - 2 415.
За сутки протестовали более 80 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- в Харьковской - 948,
- в Днепропетровской - 889,
- во Львовской - 715,
- в Одесской - 622,
- в Донецкой -602.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 379 483 человек;
- выздоровело - 2 240 388 человек;
- летальных исходов - 55 424;
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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