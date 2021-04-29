В американском штате Северная Каролина мужчина во время стрельбы убил четырех человек, двое из которых сотрудники полиции.

К правоохранителям обратилось начальство стрелка с просьбой проверить его жилище, так как он не вышел на работу и игнорировал звонки. Те приехали на место происшествия, однако как только вошли в дом, то моментально получили огнестрельные ранения.

Отмечается, что одной из жертв стал заместитель шерифа округа Уатог, он погиб на месте. Его напарник-сержант умер после того как его госпитализировали в медучреждение. Известно, что после случившегося стрелок вел огонь по полицейским в течение 13 часов. После того как преступник был нейтрализован, в его жилище также было обнаружено тело матери и отчима. В настоящее время правоохранители устанавливают все причины происшествия.

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Кроме того, восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной преступником на объекте почтовой компании FedEx В городе Индианаполис. Стрелок покончил с собой и больше не представляет угрозы, в FedEx заявили, что знают об инциденте и сотрудничают со следствием для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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