Усик-Джошуа: где и когда смотреть бой [ Редактировать ]
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик проведет бой с английским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Боксеры встретятся в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".
Когда?
- Поединок пройдет в ночь с 24 на 25 сентября в Лондоне.
- Поединок начнется в 20:00. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.
- Запланировано семь поединков.
Где смотреть?
Поединок будет транслироваться в городах-миллионниках, в нескольких десятках кинотеатрах. Будут фан-зоны в разных городах мира.
Ранее стало известно, сколько Усик получит за бой с Джошуа. Также "Подробности" писали о том, что Усик начнет выпускать собственные NFT-токены.
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