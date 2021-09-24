Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик проведет бой с английским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Боксеры встретятся в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

Когда?

Поединок пройдет в ночь с 24 на 25 сентября в Лондоне.

Поединок начнется в 20:00. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.

Запланировано семь поединков.

Где смотреть?

Поединок будет транслироваться в городах-миллионниках, в нескольких десятках кинотеатрах. Будут фан-зоны в разных городах мира.

Ранее стало известно, сколько Усик получит за бой с Джошуа. Также "Подробности" писали о том, что Усик начнет выпускать собственные NFT-токены.

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