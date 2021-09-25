В Житомирской области в реке Тетерев зафиксировали массовую гибель рыбы. Экологи говорят, что к этому могло привести то, что КП "Житомирводоканал" сбросил в реку Каменка, которая впадает в Тетерев, неочищенные сточные воды. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Как рассказали экологи, сейчас в реке погибло 500 рыб. Поэтому специалисты уже отобрали для экспертизы образцы вод в реках Путятинка, Каменка и Тетерев, которая должна установить, какие именно вещества загрязнили водоемы, и причастен ли "Житомирводоканал" к гибели рыбы.

"Последний раз аварийная ситуация, приведшая к сбросу неочищенных сточных вод, произошла на водоканале на прошлой неделе. За факты загрязнения водных объектов на КП "Житомирводоканал" было открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Госэкоинспекция будет настаивать, чтобы коммунальное предприятие наказали по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса.

Напомним, недавно произошла трагедия на Закарпатье. Там жителя Мукачево утащила на дно крупная рыба, которую он поймал в озере вблизи села Горбок Иршавского района.