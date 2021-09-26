Британский боксер Энтони Джошуа был госпитализирован после боя с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн, пишет The Metro.

У Джошуа подозрение на перелом глазницы. Последние раунды боя с Усиком британец проводил с отекшим глазом.

Как сообщали "Подробности", Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который в ночь на 26 сентября состоялся на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне. Усик выиграл единогласным решением судей - 117-112, 116-112, 115-113, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

34-летний Александр Усик - олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категории. Александр перебрался в тяжелую весовую категорию (свыше 91 кг), где до Джошуа провел лишь один бой - выиграл по очкам Дерека Чисору. Таким образом на профессиональном ринге Усик провел 19 боев и во всех одержал победу (13 - нокаутом).

31-летний Энтони Джошуа за свою профессиональную карьеру провел 26 боев, из которых в 24 одержал победу (22 - нокаутом), 2 проиграл (в 2019-м - мексиканцу Энди Руису и теперь украинцу). Как и Усик, он является олимпийским чемпионом по боксу 2012 года.

Ранее "Подробности" писали о том, сколько Усик и Джошуа заработают за бой.