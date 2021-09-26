Брэд Питт и Джордж Клуни снова снимутся вместе [ Редактировать ]
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Голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют главные роли в фильме, который собирается снять Джон Уоттс - режиссер последнего "Человека-паука". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Подробностей о новом фильме почти нет. Известно, что Питт и Клуни исполнят роли одиноких рабочих, которых назначили на одну и ту же работу.
Джон Уоттс выступит в качестве режиссера, сценариста и продюсера киноленты. Клуни и Питт будут продюсировать фильм через свои кинокомпании Smokehouse Pictures и Plan B Entertainment.
За фильм борются киностудии Sony, Lionsgate, Apple, Netflix, Amazon, Universal, MGM, Warner Bros. и Annapurna.
Брэд Питт и Джордж Клуни снимались вместе не менее десяти раз, в последний раз в 2014 году. В частности, они играли вместе в "Одиннадцати друзьях Оушена" ("Oceanʼs Eleven") и последующих частях этой кинофраншизы, а также в фильме "После прочтения сжечь" ("Burn After Reading"), которвую снял Джордж Клуни.
Напомним, что Брэд Питт в 2019 году получил свой первый "Оскар" за роль в фильме "Однажды в Голливуде", который снял Квентина Тарантино.
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