Голливудская суперзвезда Брэд Питт не на шутку испугал своих поклонников. Издание Page Six опубликовало 57-летнего актера, который покидает медицинский центр в Беверли-Хиллз (Калифорния) в инвалидной коляске.

Брэд Питт пытался сохранить инкогнито: он был в защитной маске, темных очках и в худи с капюшоном.

Кресло с кинозвездой толкал врач, а рядом следовал его телохранитель.

Как оказалось, особых причин для беспокойства у фанатов нет. Представители Питта выпустили заявление, что он был у дантиста и перенес некие "стоматологические процедуры".

Напомним, что двухлетний брак Брэда Питта и Анджелины Джоли распался в сентябре 2016 года во время ссоры в их частном самолете. 45-летняя Анджелина и 56-летний Питт делят опеку над шестерыми детьми: Мэддокс (19), Пакс (16), Захара (15), Шайло (14) и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist https://t.co/nMUZ7EWxVe pic.twitter.com/5ljaiTNupr

— Page Six (@PageSix) April 15, 2021

Напомним, что недавно Брэд Питт расстался со своей девушкой - немецкой моделью Николь Потуральски.