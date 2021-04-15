Брэд Питт покинул больницу в инвалидной коляске (фото) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Голливудская суперзвезда Брэд Питт не на шутку испугал своих поклонников. Издание Page Six опубликовало 57-летнего актера, который покидает медицинский центр в Беверли-Хиллз (Калифорния) в инвалидной коляске.
Брэд Питт пытался сохранить инкогнито: он был в защитной маске, темных очках и в худи с капюшоном.
Кресло с кинозвездой толкал врач, а рядом следовал его телохранитель.
Как оказалось, особых причин для беспокойства у фанатов нет. Представители Питта выпустили заявление, что он был у дантиста и перенес некие "стоматологические процедуры".
Напомним, что двухлетний брак Брэда Питта и Анджелины Джоли распался в сентябре 2016 года во время ссоры в их частном самолете. 45-летняя Анджелина и 56-летний Питт делят опеку над шестерыми детьми: Мэддокс (19), Пакс (16), Захара (15), Шайло (14) и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.
Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist https://t.co/nMUZ7EWxVe pic.twitter.com/5ljaiTNupr
— Page Six (@PageSix) April 15, 2021
Напомним, что недавно Брэд Питт расстался со своей девушкой - немецкой моделью Николь Потуральски.
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