Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что Украине большинство новых выявленных случаев коронавируса приходится на "Дельта" -штамм.

Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы.

Он также отметил, что один инфицированный этим штаммом может в среднем заразить 5-8 человек.

Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что жителям Украины необходимо вакцинироваться против коронавируса. Если украинцы вакцинируются до Нового года, то "весной можем спокойно жить без карантинных ограничений".

Кроме того, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина, в случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

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