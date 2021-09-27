В Южной Кореи запретят есть собак [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал запретить употреблять в пищу мяса собак. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.
Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?
Глава страны выступил с такой инициативой в ходе консультаций с премьер-министром республики Ким Бу Гемом по поводу улучшения системы ухода за брошенными домашними животными.
На данный момент администрация президента Южной Кореи не предоставила деталей этой инициативы. Известно, что Мун Чжэ Ин - заядлый собачник и имеет нескольких питомцев.
В уголовном кодексе Южной Кореи есть статья за издевательства над животными. Она предусматривает уголовное наказание за жестокое убийство кошек и собак или грубое обращение с ними. Вместе с тем ничего сказано об употреблении их в пищу.
Потребление собачатины в Корее в последние несколько лет ежегодно сокращается на 20-30%. В 2014 году в Сеуле работало 329 ресторанов, где можно было попробовать блюда из мяса собаки. Специально для гурманов в Южной Корее разводят собак "мясной" породы нуреонги (корейский желтый шпиц).
Нуреонги - корейский желтый шпиц
Напомним, что в Китае с 1 мая запретили выгул собак без поводков.
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