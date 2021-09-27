Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал запретить употреблять в пищу мяса собак. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?

Глава страны выступил с такой инициативой в ходе консультаций с премьер-министром республики Ким Бу Гемом по поводу улучшения системы ухода за брошенными домашними животными.

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На данный момент администрация президента Южной Кореи не предоставила деталей этой инициативы. Известно, что Мун Чжэ Ин - заядлый собачник и имеет нескольких питомцев.

В уголовном кодексе Южной Кореи есть статья за издевательства над животными. Она предусматривает уголовное наказание за жестокое убийство кошек и собак или грубое обращение с ними. Вместе с тем ничего сказано об употреблении их в пищу.

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Потребление собачатины в Корее в последние несколько лет ежегодно сокращается на 20-30%. В 2014 году в Сеуле работало 329 ресторанов, где можно было попробовать блюда из мяса собаки. Специально для гурманов в Южной Корее разводят собак "мясной" породы нуреонги (корейский желтый шпиц).

Нуреонги - корейский желтый шпиц

Напомним, что в Китае с 1 мая запретили выгул собак без поводков.