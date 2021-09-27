Шевченковский районный суд Киева на заседании 27 сентября ослабил меру пресечения одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь об Андрее Антоненко - его отпустили под ночной домашний арест.

"Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Андрею Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично", - заявила председательствующая судья.

По ее словам, Антоненко мера пресечения изменена на домашний арест в определенный период суток с использованием электронного браслета в период с 23:00 до 06:00. Она будет действовать до 27 ноября.

Суда также продлил на два месяца меру пресечения второму фигуранту уголовного дела - Яне Дугарь, на которую после внесения залога в размере 168 тысяч гривен было возложено личное обязательство.

Третьей подозреваемой - Юлии Кузьменко - суд продлил на два месяца меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, что 20 июля 2021 года исполнилось пять лет со дня убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле в центре Киеве. 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве Шеремета: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко.

Яну Дугарь отпустили раньше всех - под личное обязательство. Антоненко больше всех просидел в СИЗО - больше года. С 30 апреля он находится под круглосуточным домашним арестом. 27 июля Шевченковский райсуд Киева в очередной раз продлил ему меру пресечения.